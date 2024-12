Beatrice Meniconi torna a schiacciare per la PVT Modica

Il mercato di dicembre regala a Modica un acquisto fondamentale: la schiacciatrice Beatrice Meniconi, che arriva dal Marsala. Per la giocatrice umbra si tratta di un ritorno in quanto, fino allo scorso mese di maggio, ha festeggiato con la PVT il doppio salto di categoria dalla Serie C alla B1, riportando così la squadra modicana in terza serie nazionale. Meniconi è stata una delle protagoniste principali di queste promozioni e ora torna per contribuire a mantenere la categoria dopo una breve parentesi a Marsala.

“Sono arrivata con stimoli altissimi”, afferma Beatrice Meniconi, che è pronta a dare il massimo per la maglia modicana. “Già da sabato voglio dare tutto per questa maglia, che sta diventando una seconda pelle per me. Comincerò subito, a partire dalla partita contro una squadra tostissima contro la quale ho già giocato quest’anno. Certamente non partiamo con i favori del pronostico, ma di sicuro non siamo battute in partenza.”

In un altro piccolo cambiamento, Meniconi non indosserà il suo tradizionale numero 2, in quanto è già nelle mani della sua amica Doriana Lo Iacono. Per questo motivo, ha scelto un “doppio 2” e indosserà la maglia numero 22.

