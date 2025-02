Bambino di 4 anni con braccio e gamba rotti. L’orrore in casa. Arrestato il padre a Scicli

Un caso di violenza familiare scuote la comunità di Scicli. Un uomo è stato arrestato in mattinata dai carabinieri con l’accusa di lesioni gravi ai danni del figlio di quattro anni. I fatti risalgono al 4 febbraio, quando il piccolo, pare vittima della furia paterna, ha riportato la frattura di un braccio e di una gamba.

Una violenza inaudita

Il bambino è stato soccorso dal 118 di Marina di Ragusa, in codice rosa, il protocollo sanitario riservato alle vittime di maltrattamenti. L’intervento ha immediatamente fatto emergere la gravità della situazione: le ferite del piccolo non lasciavano dubbi sulla loro natura.I sanitari che hanno preso in carico il piccolo hanno immediatamente allertato i carabinieri. Solo dopo giorni di indagini, coordinate dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, si è arrivati all’arresto del padre, un uomo la cui violenza è esplosa fino a fratturare gli arti del proprio figlio. Una storia che lascia sgomenti

L’intervento delle autorità

Le forze dell’ordine, dopo aver raccolto elementi sufficienti, hanno eseguito l’arresto dell’uomo il 22 febbraio, ponendo fine – almeno per ora – all’incubo vissuto dal bambino.Maggiori dettagli su quanto accaduto si attendono domani ufficialmente dagli stessi carabinieri che hanno condotto le indagini ed eseguito l’arresto

