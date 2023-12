Avvisi orali per 4 persone con frequentazioni sospette. Emessi dalla Questura

Comportamenti reiterati e frequentazioni poco raccomandabili. Per questo motivo il Questore Dr. Vincenzo Trombadore ha preso la decisione di applicare quattro misure di prevenzione personali, specificamente “Avvisi Orali”, nei confronti di persone già coinvolte in reati e con frequentazioni sospette. Questi avvisi fungono da avvertimenti, indicando che ulteriori azioni saranno intraprese se i soggetti non cambieranno il loro comportamento. Misure più severe, come la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, potrebbero essere adottate in caso di mancato rispetto degli avvisi.

Queste quattro persone, di cui tre residenti ad Ispica ed una a Scoglitti, sono state segnalate alla Divisione Polizia Anticrimine dai Comandi territoriali dei Carabinieri. Nel complesso, nel corso degli ultimi sei mesi del 2023, il Questore di Ragusa ha emesso 40 “Avvisi Orali”, 24 “Divieti di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.UR.)”, 2 “Divieti di Accesso alle Manifestazioni sportive (D.A.SPO.)”, e 31 “Fogli di via obbligatorio” nei confronti di persone sospette non residenti. Inoltre, sono state avanzate 9 proposte di applicazione della misura di prevenzione della “Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza”, di cui 6 nei confronti di indiziati dei delitti di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori (stalking).

Con queste misure, il Questore Trombadore ha chiaramente dichiarato l’intenzione di limitare l’azione di persone pericolose o sospette, garantendo al contempo maggiore tranquillità e sicurezza alla cittadinanza. L’impegno continuo delle forze dell’ordine riflette l’importanza attribuita alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati nella provincia di Ragusa.