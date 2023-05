Avevano commesso vari reati a Scoglitti: disposta espulsione dal suolo italiano per due extracomunitari

Sono stati arrestati dai carabinieri di Scoglitti due extracomunitari responsabili di vari reati che avevano destato preoccupazione nel piccolo centro abitato. La loro posizione amministrativa è stata vagliata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa ed è emerso che entrambi erano irregolari su suolo italiano.

Per uno dei due, il Questore ha proposto al Prefetto l’adozione del decreto di espulsione che è stato eseguito con l’accompagnamento e trattenimento presso il Centro per Rimpatri di Caltanissetta.

L’altro extracomunitario, dopo il rigetto della sua domanda di protezione internazionale è stato condotto presso il medesimo C.P.R. dove sono in corso le procedure per l’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale.