Aveva più di mezzo chilo di droga in casa: un arresto a Vittoria

Aveva quasi 600 grammi di marijuana in casa, e poco meno di 3000 euro in varie banconote. Gli agenti di Polizia hanno arrestato a Vittoria, il 6 giugno scorso, F.A. 27 anni. Il giovane è stato accompagnato stamattina al Tribunale a Ragusa dagli agenti per la celebrazione del processo per direttissima davanti al giudice monocratico dove è comparso accompagnato dal difensore, l’avvocato Matteo Anzalone.

L’arresto operato in flagranza di reato a seguito di una perquisizione, è stato convalidato e in attesa del giudizio il giudice ha scarcerato il 27enne e disposto l’obbligo di firma per un giorno alla settimana