Autopsia per verificare le cause della morte di Flavio Dimartino, deceduto il 27 dicembre dopo uno scontro frontale

Conferito stamane l’incarico per effettuare l’autopsia sul corpo del giovane Flavio Dimartino, 19enne deceduto a seguito

di un incidente stradale avvenuto alle 4.15 del mattino dello scorso sabato, 27 dicembre sulla Ragusa – Santa Croce, in contrada Cisternazzi in prossimità dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La Lancia Y a bordo della quale viaggiava il giovane, si è scontrata frontalmente con un’auto guidata da un 21enne che è stato soccorso e trasferito in gravi condizioni al Giovanni Paolo II. Le condizioni del ragazzo ferito sono in miglioramento. Il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l’esame autoptico e ha incaricato il medico legale Massimiliano Esposito. Il consulente tecnico di parte per il 21enne (indagato come atto dovuto) rappresentato dall’avvocato Massimo Garofalo, è il medico legale Concetta Brugaletta; la famiglia Dimartino, assistita dall’avvocato Giuseppe Laganà ha nominato come consulente tecnico di parte il medico legale Vito Gafà. Novanta giorni il termine per la consegna della perizia. Dopo il conferimento dell’incarico, l’avvio dell’autopsia che inizierà alle 11 presso la camera mortuaria dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

© Riproduzione riservata