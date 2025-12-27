E’ Flavio Dimartino il giovane morto nel tragico incidente alle porte di Ragusa

Un risveglio drammatico ha scosso la città nelle prime ore di questa mattina. Si chiamava Flavio Dimartino, classe 2006, nato a Ragusa, il giovane di 19 anni che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto prima dell’alba, alle porte del centro abitato.

Il violento impatto non gli ha lasciato scampo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, Flavio era rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell’auto. Le operazioni di estrazione sono state immediate, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile: il cuore del giovane ha smesso di battere poco dopo, lasciando sgomenti familiari, amici e un’intera comunità.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un altro ragazzo di 22 anni, anche lui nato a Ragusa. Il giovane è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dai sanitari.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i mezzi di soccorso, la Polstrada e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ancora al vaglio degli inquirenti.

La notizia della morte di Flavio Dimartino si è diffusa rapidamente, lasciando un senso di dolore profondo. Ai suoi familiari, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

Contributo fotografico: Franco Assenza

