Tragico incidente a Ragusa: muore un giovane di 19 anni, c’è anche un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato alle prime ore dell’alba di oggi lungo la strada provinciale 60, al chilometro 1,8, in prossimità dell’ospedale di Ragusa. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita. A perdere la vita un giovane di 19 anni, D.F. Ferito gravemente un altro giovane di 22 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 4.15. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, chiamata a operare in condizioni particolarmente complesse. Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Lancia Y e un’Alfa Romeo Mito, che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate lungo l’arteria provinciale.

Il conducente dell’Alfa Romeo Mito è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo dall’abitacolo e affidarlo alle cure del personale sanitario. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato.

Ben più tragica la sorte del conducente della Lancia Y, per il quale non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è deceduto a seguito del violento impatto.

Sul luogo dell’incidente sono ancora presenti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e negli adempimenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

