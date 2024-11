Auto si ribalta sulla Sp. 8 Chiaramonte-Maltempo

Incidente stradale stamani intorno alle 8.15 lungo la Sp. 8 Chiaramonte-Maltempo che conduce a Ragusa. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo alla guida di una Fiat Panda ha avuto un’incidente autonomo. L’auto ha sbattuto contro il muretto che delimita la strada e si è poi completamente ribaltata.

Nonostante l’impatto che ha praticamente distrutto l’auto, il conducente per fortuna è rimasto illeso. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Chiaramonte.

