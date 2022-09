Auto pirata investe e uccide quattordicenne a Siracusa

Un quattordicenne è stato investito e ucciso a Siracusa da un’auto pirata. Il ragazzo viaggiava su un motorino assieme a un coetaneo che è ricoverato in gravi condizioni.



L’incidente è avvenuto dopo le 19 di ieri in via Lazio, a nord di Siracusa. I due sono stati trasferiti immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove uno dei due è deceduto.

