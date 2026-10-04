Auto finisce fuori strada: un ferito a Vittoria

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È di un ferito, per fortuna non grave, il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri sera a Vittoria, lungo la strada provinciale 16, meglio nota come “stradale Alcerito”, che conduce in direzione della fascia costiera. Si è trattato di un incidente autonomo. Un uomo al volante della propria Citroen C2 ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada.

L’auto ha riportato notevoli danni. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Per lui, per fortuna, nulla di grave. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria. Foto di Franco Assenza

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