Sei posti letto per rafforzare il Pronto soccorso e gestire in maniera più appropriata i pazienti che, dopo la prima valutazione, hanno bisogno di ulteriori accertamenti o di un periodo di monitoraggio. È la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, che sarà attivata martedì 6 ottobre alle ore 10. La […]
Auto finisce fuori strada: un ferito a Vittoria
04 Ott 2026 11:01
È di un ferito, per fortuna non grave, il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri sera a Vittoria, lungo la strada provinciale 16, meglio nota come “stradale Alcerito”, che conduce in direzione della fascia costiera. Si è trattato di un incidente autonomo. Un uomo al volante della propria Citroen C2 ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada.
L’auto ha riportato notevoli danni. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Per lui, per fortuna, nulla di grave. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria. Foto di Franco Assenza
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