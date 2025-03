Auto finisce contro un muro. Incidente sulla provinciale Scicli-Sampieri. Un ferito

Una Pegeout è finita contro il muro che delimita la carreggiata in un sinistro che si è verificato questa mattina. Le cause del sinistro sono all’attenzione dei rilevatori che stanno “fotografando” la dinamica dell’incidente. Incidente che si è registrato in contrada “Gerrantini” poco prima di un un curvone. L’auto sarebbe finita contro un muro a secco.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. L’unico occupante dell’auto è stato trasferito in ospedale a bordo del 118. Le condizioni del ferito non destano preoccupazioni. La provinciale è stata chiusa al traffico giusto il tempo di rimuovere le auto dalla sede stradale. L’incidente pone il serio problema delle erbacce che delimitano le carreggiate e che le restringono al punto da renderle pericolose. E’ necessario intervenire per rimuoverle con un’operazione di scerbatura che spetta al Libero Consorzio comunale di Ragusa.

