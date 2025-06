Auto contro moto: due giovani feriti sulla strada tra Vittoria e Scoglitti

Due giovani vittoriesi sono rimasti feriti questa mattina in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada Vittoria – Scoglitti, poco distante dall’incrocio che conduce verso contrada Zafaglione.

I due giovani, in sella a uno scooter, poco prima di mezzogiorno erano diretti verso Pedalino. Un’auto che li precedeva ha accostato a destra in attesa di poter effettuare una svolta. La moto dei due ragazzi non è riuscita a frenare in tempo ed è finita contro l’auto. I due ragazzi sono caduti sull’asfalto. Sono stati soccorsi e portati in ospedale a Vittoria per le cure necessarie. Uno dei due pare abbia riportato una frattura. Non corrono pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria.

© Riproduzione riservata