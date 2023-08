Attese le “varchiate” mariane sulla costa iblea. Oggi a Donnalucata, domani a Marina di Ragusa ed a Punta Secca

Tradizione vuole che anche in mare si festeggi la Madonna Assunta in cielo proprio del giorno di Ferragosto. Festa liturgica ma anche festa fra i bagnanti, fra i fruitori del mare. Oggi pomeriggio a

Donnalucata appuntamento alle 16,30 quando dal molo di levante del porticciolo partirà l’imbarcazione della famiglia Conti sulla quale verrà posizionata la statua della Madonna dell’Assunta. Una tradizione che affonda le sue radici nel tempo, una tradizione che i donnalucatesi amano e rispettano fino a farla diventare il canonico appuntamento della vigilia di Ferragosto. La “varchiata” con la statua della Madonna Assunta in cielo raggiungerà la frazione balneare di Cava d’Aliga per fare rientro alle 20,30 nuovamente al porticciolo donnalucatese. Al seguito dell’imbarcazione della famiglia di Giovanni Conti, sulla quale salirà quest’anno per la prima volta il nuovo vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, ci saranno tantissime piccole barche e motoscafi in una processione in mare dai momenti di grande commozione e preghiera. Lungo il tragitto fuochi d’artificio saluteranno il passaggio della processione su un percorso di oltre 4 chilometri.

Domani, giorno di Ferragosto, “varchiata” per la Madonna di Portosalvo nel mare di Santa Croce Camerina ed in quello di Marina di Ragusa.

La statua della Madonna sarà posizionata sull’imbarcazione “Sogno siciliano” e muoverà dall’approdo di Punta Secca per toccare le sponde del mare in territorio camarinense. Appuntamento alle 17,30

per concludersi alle 19,30. Anche per questo evento religioso c’è tanta attesa, tanta e grande attesa e sarà salutato al passaggio dai tanti bagnanti che si trovano sia in acqua che in spiaggia e da un ripetersi di fuochi d’artificio. Sempre domani a Marina di Ragusa la Madonna di Portosalvo sarà portata in mare con la processione in programma a partire dalle 17 per continuare fino al ritorno previsto intorno alle 20.