Atlete svengono durante una gara di volley: intossicazione da monossido di carbonio al palazzetto

Momenti di paura durante una partita di pallavolo femminile a Zafferana Etnea, nel Catanese, dove un’intera squadra è stata colpita da un’intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio si è verificato nel palazzetto dello sport della cittadina etnea durante il terzo set dell’incontro.

La prima atleta della Volley Milazzo ha accusato forti capogiri e difficoltà respiratorie, fino a perdere i sensi. Subito dopo, anche altre giocatrici sono state colpite dagli stessi sintomi, costringendo all’interruzione immediata del match.

La situazione è rapidamente precipitata: diverse atlete sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate negli ospedali della zona. Per alcune di loro si è reso necessario il trattamento in camera iperbarica, utilizzato nei casi più gravi di intossicazione da monossido.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le verifiche tecniche all’interno dell’impianto sportivo. Le prime ipotesi riguardano un possibile malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, che potrebbe aver causato la dispersione del gas.

Le atlete coinvolte sono tutte sotto osservazione medica. Intanto, l’impianto è stato momentaneamente chiuso in attesa degli esiti degli accertamenti.

