Assurdo incidente sulla ex Ss. 115: autocarro sbatte contro il ponte

Un assurdo incidente stradale si è verificato stamani sulla ex Ss. 115, incrocio con la Sp. 2, in direzione Comiso e Ragusa. Per cause ancora in fase di accertamento, un autocarro è andato ad incastrarsi sotto un ponte.

Secondo la più recente ricostruzione della vicenda, il camioncino si trovava sopra un rimorchio che trasportava più auto e mezzi e avrà sbattuto con l’abitacolo e il cassone e poi sarà rimbalzato scivolando a terra, restando sostanzialmente incastrato.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi. Increduli gli automobilisti che si sono trovati a passare dal luogo dell’incidente.

Notizia in aggiornamento.

Foto: Franco Assenza