ASD Settecolli Scicli al 1° Torneo Nazionale di Showdown

Da oggi e fino a tutto domenica gli atleti dell’asd Settecolli Scicli saranno al Canadian Hotel de L’Aquila per partecipare al 1° torneo nazionale di Showdown. Il gruppo sarà guidato da Pietro Finistrella, neo campione nazionale che per ragioni di salute non fa parte del team partecipante alle gare. Convocati in squadra Giovanni Trovato, Giuseppe Amato, Salvatore Amato, Irene Barone, Valeria Spata, Lucia Aquino (ultima arrivata alla Settecolli). “L’assenza di Pietro Finistrella è stata recepita da noi come un colpo pesante ma ha destato in tutti una grinta incredibile in tema di determinazione. Sicuramente, anche, chi non si è espresso al meglio, nelle passate manifestazioni, tirerà fuori tutto il bagaglio di esperienza e di preparazione, senza risparmiare un solo respiro” – è il commento di Giovanni Trovato e Giuseppe Amato. E l’incitamento di Pietro Finistrella raggiunge i compagni di squadra: “Ragazzi non sarò in campo ma sentirò ogni punto come se fossi dietro quella pallina. Voi siete la mia forza. Non vi chiedo miracoli, vi chiedo solo di non mollare mai. Io sarò con voi, passo dopo passo” – sono le parole del neo campione italiano di Showdouwn.

