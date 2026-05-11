Sicilia Volley Academy: al via il sogno dei giovani talenti. A Modica lo “Scouting Day”

Parte ufficialmente la fase operativa del progetto Sicilia Volley Academy, l’iniziativa che punta a costruire il futuro della pallavolo siciliana valorizzando i giovani talenti del territorio ed evitando la fuga sportiva verso il Nord Italia.

Dopo mesi di programmazione e organizzazione, domenica mattina il progetto entrerà finalmente nel vivo con il primo “Scouting Day”, in programma dalle 10.30 al “PalaRizza” di Modica Alta. Un appuntamento dedicato ai ragazzi nati negli anni 2012, 2013 e 2014 che desiderano mettersi in gioco e provare a entrare in un percorso sportivo innovativo e ambizioso.

Il progetto, fortemente voluto dai vertici dell’Avimec Volley Modica e patrocinato dal Comitato Territoriale Monti Iblei Fipav, nasce con un obiettivo preciso: creare in Sicilia le condizioni ideali per far crescere i giovani pallavolisti senza costringerli a lasciare la propria terra per inseguire il sogno della grande pallavolo.

Lo “Scouting Day” rappresenterà il primo tassello concreto di un progetto quadriennale che mira a costruire un vero polo di eccellenza per il volley giovanile siciliano. Durante la giornata, lo staff tecnico del Sicilia Volley Academy osserverà attentamente i giovani partecipanti, valutandone qualità tecniche, potenzialità e prospettive di crescita. Successivamente ci sarà un confronto diretto con gli atleti, le famiglie e le società di appartenenza dei ragazzi selezionati.

L’obiettivo è creare una rete condivisa che coinvolga tutte le società siciliane intenzionate a investire sul futuro del movimento pallavolistico isolano. Un progetto che guarda lontano e che punta non solo alla crescita sportiva, ma anche a quella umana e scolastica degli atleti.

Il primo step operativo del SAV prevede la formazione di una squadra Under 15 a partire dalla stagione 2026/2027. Negli anni successivi nasceranno anche le formazioni Under 17 e Under 19, seguendo un percorso strutturato e progressivo dedicato alla crescita dei giovani talenti.

Un aspetto particolarmente innovativo riguarda il supporto logistico e formativo che sarà garantito agli atleti non residenti. Già dal prossimo 1 settembre, infatti, il Sicilia Volley Academy metterà a disposizione una foresteria e un servizio di tutoraggio scolastico, confermando la volontà di costruire un progetto completo capace di accompagnare i ragazzi sia nello sport che nello studio.

Per partecipare allo “Scouting Day” del 17 maggio al “PalaRizza”, gli atleti dovranno essere autorizzati dalla propria società di appartenenza e presentare un certificato di idoneità sportiva in corso di validità.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate contattando i numeri 3397724994 oppure 3406073969.

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