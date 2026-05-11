Giarratana Volley da applausi: Milazzo travolto 3-0, il sogno promozione continua

L’Asd Giarratana Volley continua a stupire e a regalare emozioni ai propri tifosi. Nel secondo turno dei play off di Serie C maschile, la formazione rossoblù allenata da coach Gianluca Giacchi ha conquistato una vittoria pesantissima superando con un netto 3-0 l’Adg Ndt Solutions Volley ’96 di Milazzo e staccando il pass per il terzo turno della fase promozione.

Una gara praticamente dominata dall’inizio alla fine, con i padroni di casa capaci di imporre ritmo, intensità e qualità in ogni fondamentale. I parziali di 25-12, 25-15 e 25-19 raccontano la superiorità mostrata in campo dalla Giarratana Volley, protagonista di una prestazione concreta, ordinata e senza sbavature.

Sin dai primi scambi, il sestetto ibleo ha dato la sensazione di avere il pieno controllo della partita. Battute efficaci, ottima organizzazione difensiva e grande lucidità nei momenti decisivi hanno permesso ai rossoblù di spegnere sul nascere ogni tentativo di reazione degli avversari. Una prova di maturità che conferma la crescita di un gruppo costruito con pazienza, sacrificio e ambizione.

Al termine del match, coach Giacchi ha espresso soddisfazione per la prova offerta dalla squadra e per l’atteggiamento mostrato durante tutta la gara.

«Abbiamo giocato una partita molto concreta – ha dichiarato il tecnico –. I ragazzi sono stati impeccabili nell’approccio e nella gestione dei momenti chiave. Abbiamo sbagliato poco in battuta e anche questo ha contribuito a fare la differenza. Abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti a questo appuntamento e sabato scorso si è visto».

L’allenatore guarda già avanti, consapevole che il cammino verso la promozione diventerà ancora più impegnativo. Nel prossimo turno, infatti, la Giarratana Volley affronterà il Volley Gibellina, reduce dalla vittoria per 3-2 contro il Giarre.

«Sarà una sfida difficile e di alto livello – aggiunge Giacchi – ma siamo pronti a dare tutto per continuare il nostro percorso».

Grande entusiasmo anche nelle parole del presidente Salvatore Pagano, che ha voluto sottolineare il valore umano e sportivo di un gruppo capace di entusiasmare l’intera comunità.

«Ancora una volta la squadra ha dimostrato maturità e compattezza. È stata una vittoria meritata, frutto di lavoro e sacrificio. Anche il pubblico ha recitato il proprio ruolo di settimo uomo in campo. L’entusiasmo e il calore dei nostri tifosi si sono fatti sentire e hanno spinto i ragazzi fino alla fine».

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