Arrivano i varchi elettronici anche a Marina di Ragusa. Dopo Ibla (dove ci sono state polemiche)

Il Comune di Ragusa ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, scadenza 27 febbraio, per la realizzazione dei varchi elettronici a servizio di aree ZTL di Marina di Ragusa. Si tratta di un progetto che prevede l’installazione di 16 nuovi varchi elettronici e la relativa segnaletica per il controllo dell’accesso veicolare alla ZTL di Marina.

Perché ci saranno a Marina

La decisione di installare i varchi elettronici a Marina di Ragusa segue l’esempio di Ragusa Ibla, dove già in passato sono stati attivati dei varchi per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la mobilità all’interno della ZTL di Marina di Ragusa, garantendo una maggiore sicurezza per i pedoni e riducendo il traffico veicolare in una zona molto frequentata soprattutto durante il periodo estivo.

La realizzazione dei varchi elettronici a Marina di Ragusa rappresenta quindi un’importante iniziativa per la città, in linea con le esigenze di sostenibilità e mobilità che caratterizzano molte città italiane e internazionali. A Ragusa Ibla, tuttavia, la decisione di installare i varchi elettronici non è stata priva di polemiche.

Le polemiche scoppiate a Ibla

Infatti, quando sono stati installati i primi varchi elettronici a Ragusa Ibla, alcuni commercianti si sono opposti alla decisione del Comune, ritenendo che i varchi avrebbero ostacolato l’accesso ai loro negozi e abitazioni.

Il Comune di Ragusa ha cercato di rispondere a queste critiche, sottolineando che l’obiettivo dei varchi elettronici è quello di migliorare la sicurezza e la vivibilità di Ragusa Ibla, una delle zone più affascinanti e frequentate della città. In particolare, i varchi elettronici sono stati installati per ridurre il traffico veicolare e favorire la mobilità sostenibile, migliorando l’accessibilità per i pedoni e i ciclisti.

Nonostante le polemiche iniziali, i varchi elettronici sembrano aver avuto un impatto positivo sulla vita dei residenti e dei turisti di Ragusa Ibla.