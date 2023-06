Arrivano i Meganoidi per la festa di A Cresta Alta che raccoglie fondi per beneficenza

Questo sabato 3 giugno si terrà la seconda edizione di A Cresta Alta Festival presso il Parco del Bam a Ragusa, un evento di beneficenza nato per contribuire alla ricerca delle cure alle malattie rare e che quest’anno vuole sostenere l’associazione “Le ali di Giorgia”, creata per onorare Giorgia, una bambina venuta a mancare a soli 8 anni a causa di una rara malattia, l’atassia-telangectasia.

L’evento prevede una serie di appuntamenti, tra cui la presenza dei medici e dei genitori della piccola Giorgia, che spiegheranno meglio in cosa consiste questa complessa condizione fisica e cosa vuol dire vivere accanto a chi soffre di una malattia rara.

Ma l’attrazione principale dell’evento sarà il concerto serale, che vedrà la partecipazione di importanti artisti come i Meganoidi, una band italiana di rock alternativo che ha fatto la storia della musica italiana negli anni ’90. Il loro sound innovativo e la loro attitudine ribelle hanno conquistato il pubblico italiano e internazionale, rendendoli un’icona del rock alternativo.

Accanto a loro si esibiranno altri importanti artisti come Onorata Società, Paracity, Plastic Farm Animals e Telephant. La serata sarà organizzata da Lebowski Music Network e Maniacreativa insieme a Fit C-Lab, con la collaborazione di diverse attività locali come Overdrive, Yblon, Ciak si Pizza, Giulio Bellomia e Promoexpo.

L’evento si svolgerà dalle 16 alle 18 presso il Parco del Bam, e rappresenta un’occasione importante per sostenere la ricerca sulle malattie rare e per promuovere un messaggio di solidarietà e di sostegno alle persone che ne sono colpite. La presenza dei Meganoidi e degli altri artisti renderà la serata ancora più speciale, offrendo al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.

In conclusione, A Cresta Alta Festival rappresenta un importante momento di incontro e di condivisione per la comunità di Ragusa e per tutti coloro che desiderano sostenere la ricerca sulle malattie rare. La presenza dei Meganoidi e degli altri artisti renderà l’evento ancora più speciale, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile e promuovendo un messaggio di solidarietà e di sostegno alle persone che ne hanno bisogno.