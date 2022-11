Arriva a Vittoria TEDx il format statunitense diffuso in tutto il mondo

Arriva anche a Vittoria TEDx, il format di origine statunitense diffusosi in tutto il mondo. Tra gli obiettivi del programma di eventi, in programma sabato 3 dicembre a partire dalle ore 18 nella sala delle Capriate-“Gianni Molè” , rientra la creazione di connessioni tra le persone, la messa in rete di soggetti coinvolti a vario titolo: chi guida, chi investe, chi partecipa, cioè decision makers, personalità afferenti a fondi di investimento pubblici e privati, tutte e tutti coloro il cui interesse è rivolto a un diverso modo di abitare il nostro pianeta.

A portare TEDx a Vittoria è un team composto da ragazzi tra i 23 e i 30 anni che hanno deciso di portare bellezza, arte, cultura, tecnologia e sapere nella propria città. “TEDxVittoria- dicono- è una sfida, per noi e per la città, una sfida che ci vede protagonisti di un cambiamento di rotta, di immagine con l’obbiettivo di stimolare la conoscenza e il mettersi in gioco nello spirito TED.

Tema dell’evento “Brave-Oltre il coraggio”.

“Il coraggio- scrivono gli organizzatori- non si può spiegare. Nel coraggio non c’è nulla di razionale però te lo possiamo far raccontare. Il coraggio di chi ci ha creduto, il coraggio di chi si è alzato e di chi ha creduto nelle proprie idee e nei propri obiettivi. Ad accompagnarvi in queste storie ci saranno ospiti che hanno reso grandi le loro comunità, chi pubblicamente e chi in sordina. Gli Speaker vi porteranno in mondi paralleli, posti che non avete ancora visto o semplicemente vi porteranno nelle vostre vite guardate però da un’altra prospettiva. Se il mondo ha bisogno di coraggio, allora TEDxVittoria ha il dovere di diffondere il coraggio e vogliamo raccontarlo”.

Questi gli ospiti:

Gianni Latino

Direttore e professore di graphic design dell’accademia di belle arti di Catania

Davide Bennato

Sociologo e docente di sociologia dell’università degli studi di Catania

Lorenzo Cannella

Imprenditore agricolo

Maria GIuseppina Grasso Cannizzo

Architetto

Carmelo Chiaramonte

Performer Chef

Claudio Locatelli

Giornalista e inviato di guerra

Luca Romano

“L’avvocato dell’atomo” scrittore e divulgatore scientifico sul nucleare

Antonio Presti

Artista – Imprenditore – Mecenate

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a visitare il sito tedxvittoria.it