Arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro. Ecco perchè.

Rosalia, conosciuta come Rosetta, è stata arrestata dai carabinieri del Ros con l’accusa di essere associata alla mafia. Secondo la Procura di Palermo, la donna avrebbe assistito suo fratello Matteo Messina Denaro per molti anni, aiutandolo a sfuggire alla cattura e gestendo la “cassa” della famiglia e la rete di trasmissione dei “pizzini”, utilizzati dal capomafia per mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua latitanza.

Rosetta è la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro, ed è madre di Lorenza Guttadauro, un avvocato che ha assistito il capomafia dopo il suo arresto. Inoltre, è la moglie di Filippo Guttadauro, che sta scontando una pena di 14 anni per associazione mafiosa e si trova attualmente in carcere nel cosiddetto “ergastolo bianco”. Il figlio della donna, Francesco, è anche coinvolto e sta scontando una condanna di 16 anni per associazione mafiosa.