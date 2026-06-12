Il dottor Giovanni Elia è il nuovo direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina Generale dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria. L’incarico, della durata di cinque anni, è stato conferito al termine della procedura pubblica per titoli e colloquio. L’avvio ufficiale delle attività è previsto per il 22 giugno. La nomina rappresenta un passaggio rilevante per […]
Arrestata a Vittoria una ragazza di 19 per droga: hashish e bilancino durante perquisizione
12 Giu 2026 12:14
La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato una cittadina tunisina di 19 anni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di droga.
Durante una perquisizione personale, la giovane è stata trovata in possesso di circa 11 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Elementi che, secondo gli inquirenti, farebbero ipotizzare un’attività di spaccio strutturata.
Ultimate le formalità di rito, la 19enne è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.
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