Arrestata a Vittoria una ragazza di 19 per droga: hashish e bilancino durante perquisizione

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La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato una cittadina tunisina di 19 anni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di droga.

Durante una perquisizione personale, la giovane è stata trovata in possesso di circa 11 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Elementi che, secondo gli inquirenti, farebbero ipotizzare un’attività di spaccio strutturata.

Ultimate le formalità di rito, la 19enne è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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