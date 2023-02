Appello da Pozzallo: “Necessarie risorse finanziarie e umane per salvare i territori”

Due giorni di maltempo, il 9 e 10 febbraio, da cui trarre lezione. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, parla di “gioco d’anticipo” per contenere i danni da bombe d’acqua che provocano disastri ambientali. “Occorre realizzare opere di mitigazione ambientale contro il dissesto idrogeologico – afferma Ammatuna – nella nostra città sono stati aperti già tre cantieri nelle zone più a rischio per complessivi 2 milioni e 700 mila euro ed altri ne apriranno nei prossimi mesi. È ormai evidente che nel futuro bisogna attrezzarsi per attutire, nella maniera più efficace possibile, le conseguenze degli eventi meteorologici che sempre di più saranno caratterizzati da cicloni, tornadi e bombe d’acqua”.

Finanziamenti pregressi e nuovi progetti da cantierare

“In città i danni sono stati contenuti, non solo perché non ci sono state le classiche bombe d’acqua, che sono state sostituite dalla pioggia intensa e costante, ma anche perché l’evento meteorologico avverso è stato anticipato da un’efficace pulizia dei canaloni e delle caditoie stradali. Non possiamo negare di aver avuto notevoli finanziamenti per opere contro il dissesto idrogeologico. Abbiamo già pronti dei progetti esecutivi e presto inizieranno altri lavori dopo quelli già iniziati. Quanta fatica occorre per le procedure e gli atti amministrativi che creano ostacoli e difficoltà quasi insormontabili”.

Risorse finanziarie ma anche personale: richieste di oggi

“Nella mattinata di oggi il Presidente della Regione Renato Schifani, che noi tutti dobbiamo ringraziare, è stato presente in Provincia per ascoltare le istituzioni e le forze socio-economiche del territorio. Occorre però che questa non sia la solita visita fatta di promesse che non saranno poi mantenute – conclude il sindaco di Pozzallo – ai Comuni servono al più presto, non soltanto nuovi finanziamenti, ma anche e soprattutto nuove risorse umane, leggasi tecnici, e norme che semplifichino i complessi iter burocratici”.