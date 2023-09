Appaltati i lavori di adeguamento sismico del padiglione A del presidio ospedaliero del Busacca di Scicli. Fondi per 4 milioni di euro dal PNRR

A piccoli passi ma si va avanti. Non più promesse ma fatti concreti con la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e di interventi di adeguamento sismico nel padiglione A dell’ospedale Busacca. E’ il padiglione che, chiunque arriva nel presidio ospedaliero sciclitano, incontra per primo nei pressi del cancello di ingresso. E’ stato considerato per oltre un secolo il biglietto da visita dell’antico ospedale realizzato nei primi anni del Novecento su progetto dell’ingegnere Ignazio Emmolo che si è ispirato nella progettazione e nella costruzione all’ospedale Maggiore, oggi Policlinico della città metropolitana capoluogo della Lombardia.

La ditta che eseguirà i lavori è la M.E.G.A. RES di Tremestieri Etneo mentre il coordinamento della sicurezza e l’esecuzione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato affidato all’ing. Gabriele Correnti.

Il finanziamento arriva dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è quantificato in 4 milioni di euro. Per la realizzazione dei lavori è stata destinata la somma di 2 milioni e 250 mila euro mentre 1 milione ed 800 mila euro sono somme a disposizione dell’Asp 7 che utilizzerà per i bisogni della messa in opera dell’edificio, compresi anche gli acquisti degli arredi. Da più di un mese l’Asp ha provveduto a “svuotare” l’intero immobile trasferendo i servizi in esso esistenti in altri spazi del complesso ospedaliero sciclitano. Il punto prelievi, definito una costola del reparto analisi di laboratorio del Maggiore-Nino Baglieri di Modica peraltro di grande utilità per la popolazione sciclitana che, così, non deve raggiungere la vicina città della Contea per prelievi ed esami di laboratorio, è stato trasferito in alcune stanze dell’immobile, ex chirurgia, che ospita oggi il reparto di riabilitazione fisica. Gli altri servizi e gli uffici amministrativi sono stati trasferiti in altri locali del complesso ospedaliero.