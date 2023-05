Aperte le candidature all’ottava edizione di “Spighe Verdi”. La bandiera con la spiga tornerà a sventolare a Ragusa dopo l’esclusione dello scorso anno?

Pensato sulla stessa falsa riga della Bandiera Blu, il concorso Spighe Verdi è nato sotto l’egidia della FEE, Foundation for Environmental Education, otto anni fa. Se il riconoscimento della Bandiera Blu viene assegnato ai Comuni costieri, quello delle Spighe Verdi vuole premiare i Comuni rurali che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali e non solo. Uno dei partner della FEE è Confagricoltura che ha scelto, fin dalla prima edizione, di camminare assieme alla fondazione in un percorso di rivalutazione del mondo agricolo che tanto ha da dare ancora all’economia del Paese.

Costante la crescita di interesse

Dal 2015 ad oggi Spighe Verdi ha visto aumentare le adesioni e le certificazioni. Lo scorso anno 63 Comuni di 13 regioni hanno ottenuto il riconoscimento quando alla prima edizione erano stati invece solo 13 Comuni ad avere l’ambito riconoscimento. Dal 2016, anno dell’istituzione del riconoscimento, Ragusa ha sempre conquistato un posto tra le premiate e dal 2017 al 2021 è stato l’unico comune di Sicilia a ottenere la bandiera con la spiga. Lo scorso anno, il 2022, la Sicilia è rimasta fuori così come Ragusa.

Quali gli elementi valutati per l’assegnazione della certificazione?

Diverse le componenti alla base della valutazione delle candidature dei Comuni rurali. L’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica, l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata, la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio, la cura dell’arredo urbano e l’accessibilità per tutti senza limitazioni.

Le località interessate possono autocandidarsi direttamente sul sito dedicato www.spigheverdi.net: all’interno dell’area ‘Registrazione’ sono disponibili gli allegati “Questionario” e “Procedura Operativa” relativi all’anno in corso.