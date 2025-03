Anziano schiacciato dal cancello, 7 indagati: autopsia il 3 aprile

Sarà effettuata il 3 aprile l’autopsia sul corpo di Antonino Fernandez 80 anni, deceduto lo scorso 15 febbraio a Vittoria. Schiacciato da un cancello su cui stava intervenendo, l’uomo è morto dopo qualche ora al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria dove era stato trasferito.

L’esposto presentato dalla famiglia



La famiglia della vittima assistita dall’avvocato Francesco Vinciguerra aveva presentato un esposto denuncia riferendo alle Autorità che l’anziano, a seguito dell’incidente, era stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, dove era stato accolto in codice giallo. Secondo quanto riferito dalla famiglia, era vigile; dopo quattro ore di attesa, le condizioni però si sarebbero improvvisamente aggravate fino al decesso. Oggi il conferimento degli incarichi in Procura. Per la morte dell’anziano risultano indagate sette persone; si tratta di un atto dovuto, a garanzia di tutte le parti interessate. Gli indagati risultano essere due titolari di un’azienda e un operaio, due medici e un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, e un parente della vittima.



La Procura di Ragusa – il pm titolare dell’indagine è il sostituto Silvia GIarrizzo – ha conferito gli incarichi al medico legale Walter Di Mauro e al chirurgo Giovanni Trombadore; la famiglia assistita dall’avvocato Franco Vinciguerra ha nominato il medico legale Giancarlo Guerrera; un medico e un infermiere attraverso l’avvocato Daniele Scrofani (che assiste tutti e tre i sanitari), hanno nominato il medico legale Giuseppe Algieri. L’impresa, assistita dagli avvocati Clara Strada e Enrico Cultrone, non avrebbe ancora determinato se effettuare o meno una nomina; lo potrà fare entro la data indicata per l’avvio delle operazioni, che è stata fissata per il 3 aprile. I consulenti tecnici incaricati dalla Procura dovranno determinare le cause della morte e anche l’iter diagnostico seguito al pronto soccorso, a partire dalla dinamica riferita e alle conseguenti cure e accertamenti predisposti.

