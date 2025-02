Anziano deceduto a Vittoria, la Procura indaga

Indagini aperte sulla morte di Antonino Fernandez 80 anni, di Vittoria deceduto lo scorso 15 febbraio. Dopo la celebrazione delle esequie dello scorso 17 febbraio, la salma è stata sequestrata in attesa dell’autopsia che ancora non è stata eseguita.

La Procura starebbe indagando sulla dinamica di quanto accaduto all’anziano che sarebbe stato schiacciato da un cancello. Sull’indagine della Procura si è aggiunto un esposto della famiglia avanzato per il tramite dell’avvocato Francesco Vinciguerra con il quale si espone il fatto che il loro congiunto si sia stato portato dal 118, a seguito dell’incidente, al Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, dove è stato accolto in codice giallo. Secondo quanto riferito dalla famiglia, era vigile.

Dopo quattro ore di attesa, le condizioni però si sarebbero improvvisamente aggravate e l’anziano è deceduto. La famiglia si chiede se siano state eseguite le giuste valutazioni, dal punto di vista sanitario, del caso. Al momento in cui si scrive non è stato ancora effettuato l’esame autoptico e la salma dell’anziano si trova all’obitorio del cimitero di Vittoria in attesa di disposizioni da parte dell’Autorità giudiziaria. Non è da escludere che l’esposto della famiglia possa ampliare il campo di indagine

