Antonino Giannone di rientro da Santiago de Compostela si racconta alla città

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Alle 19.30 il racconto del lungo viaggio a piedi che ha portato Antonino Giannone, 26 anni, da Scicli a Santiago de Compostela attraversando tre Stati, Italia, Francia e Spagna, e macinando chilometri e chilometri fra strade sterrate ed antichi borghi. Antonino Giannone sarà nello slargo di piazza Municipio, in via Francesco Mormino Penna, e converserà con il giornalista Salvatore Cannata.

Incontro su un’esperienza di vita che il giovane, con grande coraggio ha intrapreso nella scorsa primavera per concluderla ad inizio agosto”Da Scicli a Santiago di Compostela a piedi – Racconto di un cammino sarà un’occasione speciale per ascoltare la testimonianza diretta di un viaggio lungo migliaia di chilometri, un’avventura umana e culturale che porta con orgoglio il nome di Scicli oltre i confini della nostra terra” – è il commento all’incontro che gode del patrocinio del Comune di Scicli ed è sostenuto dalla Fondazione Confeserfidi e da Confeserfidi.

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