Annullati i concerti dei The Kolors a Messina e a Gela: Stash positivo al Covid
23 Ago 2025 11:20
I concerti dei The Kolors a Messina, previsto all’Arena di Capo Peloro per la serata di ieri, e quello previsto oggi a Gela, sono stati annullati a causa di un malessere del frontman Stash, risultato positivo al Covid-19. L’artista era già stato costretto a cancellare il concerto di Agira.
Stash positivo al Covid: annullamento dei concerti
In un video pubblicato sui suoi canali social, Stash ha spiegato: “Dopo la visita dei medici sono costretto a riposo assoluto e a una terapia di cortisone”. Tuttavia, le 24 ore di riposo non sono state sufficienti per permettere il regolare svolgimento dell’evento a Messina.
Polemica sul contributo di prenotazione
Il concerto era gratuito, ma per motivi di sicurezza e ordine pubblico era richiesta una prenotazione online con un contributo simbolico di 1,50 euro, finalizzato alla gestione della piattaforma e al controllo dell’accesso in un’area da 5.000 persone.
Le dichiarazioni di Stash hanno innescato una polemica sui social, con accuse al Comune per il presunto incasso. L’Amministrazione comunale ha chiarito che nessun euro è stato incassato, e che le spese per l’organizzazione dell’evento sono state completamente a carico del Comune.
Rimborsi e informazioni per il pubblico
Chi ha effettuato la prenotazione dovrà attendere ulteriori comunicazioni ufficiali sulla possibilità di rimborso tramite la piattaforma incaricata della gestione dei ticket elettronici.
Il Comune di Messina ha ribadito l’impegno nel garantire eventi gratuiti e sicuri, precisando che la formula del QR code è stata richiesta dagli organismi di ordine pubblico per regolamentare i flussi in sicurezza.
