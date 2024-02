Angelo Ruta, modicano ed illustratore fra i più talentuosi italiani, alla rassegna “Autori&Libri”

Angelo Ruta parlerà della sua esperienza e delle sue opere. A seguire poi l’inaugurazione della mostra “La notizia nei segni” riguardanta i suoi lavori. Sabato alle 18 appuntamento nella sala di rappresentanza della Fondazione “G.P. Grimaldi”. Converseranno con Angelo Ruta, modicano attuale collaboratore del Corriere della Sera e del settimanale della domenica “La Lettura”, i giornalisti Marco Sammito, curatore della stagione letteraria, e Gianni Contino che fu suo direttore del periodico Domani Ibleo in versione cartacea. Proprio il “Domani Ibleo” è stata per Angelo Ruta la sua iniziale palestra come autore di vignette ospitate sempre in prima pagina.

Angelo Ruta nella sua città terrà anche uno stage al Liceo Artistico “G. Galilei-T. Campailla” sempre sabato dalle 9 alle 11 alla presenza dei docenti e degli studenti. A seguire prenderà visione dei lavori eseguiti dagli alunni sulla scorta di un tema la lui scelto e concordato con gli insegnanti. La valutazione delle opere e una discussione finale sul variegato argomento dell’illustrazione chiuderà la giornata didattica. Sabato sera, dopo l’incontro con il pubblico, sarà inaugurata, nelle sale della Fondazione “G.P. Grimaldi”, una mostra sui lavori di Angelo Ruta per la Lettura / Corriere della Sera.

La mostra sarà visitabile, con gli orari di apertura della Fondazione, sino a martedì 27 febbraio.

