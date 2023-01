Ancora vandalismo a Vittoria. Una città assediata

A Vittoria si continuano a registrare atti vandalici in ogni parte della città. Dopo gli ultimi recenti episodi come ad esempio quello che ha interessato la villa comunale è di queste ore la notizia che in centro in Via Preside Prof. Giovanni Giangreco

Da tempo erano state posizionate otto fioriere in cemento a delimitare la careggiata. Tre di esse sono state svuotate e rubate.

E’ scomparsa anche la targa della via fissata su un tubo di acciaio zincato cementato che è stato tagliato, lasciando la strada non individuabile.

Alla luce di questa obiettiva recrudescenza sarebbe quanto mai indispensabile che si lavorasse per un progetto di video sorveglianza capillare in tutta la città

