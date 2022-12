Ancora un incidente mortale. Coinvolto imprenditore agricolo

Incidente mortale poco prima delle 9 lungo la strada provinciale 51 Gela – Scoglitti. A perdere la vita e’ stato un imprenditore agricolo di 67 anni. L’uomo era a bordo di un fuoristrada e viaggiava in direzione Ragusa quando, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, si e’ scontrato con un mezzo pesante che proveniva dal senso opposto di marcia.

Per l’imprenditore non c’e’ stato nulla da fare. Ad accertare la morte sono stati gli operatori del 118. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. La strada provinciale e’ stata chiusa al transito veicolare.