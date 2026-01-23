Da oggi, 23 gennaio 2026, prende il via il trasferimento dei servizi sanitari della città di Chiaramonte Gulfi presso la nuova Casa della Comunità (CdC) Spoke di Villaggio Gulfi. La struttura rappresenta un’evoluzione dell’offerta sanitaria locale, centralizzando quasi tutti i servizi precedentemente distribuiti sul territorio. I servizi interessati dal trasferimento includono il PTE, il 118, […]
Ancora gatti avvelenati a Chiaramonte Gulfi: i residenti chiedono interventi
23 Gen 2026 16:48
Non si arresta la scia di morte che da mesi colpisce i gatti randagi – e non solo – a Chiaramonte Gulfi. Nella mattinata di oggi, un’altra gattina di pochi mesi è stata trovata senza vita nei quartieri di San Giovanni–Piano Gesù, con ogni probabilità avvelenata. Un episodio che riaccende l’allarme tra i residenti, ormai esasperati da una moria che sembra non conoscere fine.
A denunciare l’ennesimo caso è uno degli abitanti della zona, che insieme ad altri cittadini si prende cura dei gatti presenti nel quartiere. «L’ho trovata praticamente nel mio garage – racconta – avevo lasciato la porta socchiusa per permettere ai gatti di trovare riparo dal maltempo e un po’ di cibo. Purtroppo ha fatto la stessa fine di Nerino, morto qualche settimana fa. È una mattanza».
Il racconto è carico di amarezza e impotenza. Nessuno, al momento, sa indicare chi possa essere il responsabile o i responsabili di questi avvelenamenti. «Non riusciamo a capire chi sia – aggiunge il residente – ma è evidente che qualcuno continua a colpire, con crudeltà e senza scrupoli».
Le segnalazioni non arrivano solo dal centro abitato. Notizie di gatti avvelenati giungono anche dalle contrade: a Donnagona, nei giorni scorsi, sarebbe stato rinvenuto un altro micio morto in circostanze analoghe. Un quadro preoccupante che lascia pensare a un fenomeno diffuso e sistematico.
La vicenda solleva interrogativi seri sul rispetto degli animali e sulla sicurezza sanitaria, oltre a richiamare l’attenzione delle autorità competenti. L’uccisione di animali mediante esche avvelenate costituisce infatti un reato penale, oltre a rappresentare un pericolo anche per altri animali e per l’uomo.
Intanto, nei quartieri colpiti, cresce la paura ma anche la richiesta di interventi concreti: controlli, indagini e misure di prevenzione per fermare quella che i residenti definiscono senza mezzi termini una strage silenziosa.
