Le zanzare non sono più soltanto un fastidio estivo, ma un potenziale rischio per la salute pubblica. In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, vengono diffuse le nuove linee guida per la sorveglianza e la prevenzione del virus West Nile, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei cittadini e ridurre la proliferazione dei vettori. […]
Anche un bimbo di 6 mesi tra le persone salvate e sbarcate a Pozzallo
11 Giu 2026 17:29
di Giada Drocker – C’era anche un bimbo di sei mesi tra i 16 minori (tra loro sei giovanissime), accolti in banchina a Pozzallo. Sono arrivati a bordo della nave Aurora Sar, della ong tedesca Sea Watch. Il piccolo è stato trasferito assieme alla mamma al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica per accertamenti. Anche una donna ha avuto necessità di un approfondimento medico e per questo è stata trasferita in ospedale. Lo sbarco si è concluso intorno alle 18; in tutto 76 i migranti che sono stati trasferiti all’hot spot, dopo il doppio controllo medico a cura dell’Usmaf – sanità marittima – con il team del medico Vincenzo Morello, e della Azienda sanitaria provinciale con il medico Angelo Gugliotta. I migranti, 45 uomini, 15 donne e 16 minori vengono da Somalia, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Niger, Ghana, Sudan, Ciad e Mali. In banchina il personale della Protezione civile, della fondazione Migrantes e della Croce rossa italiana.
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