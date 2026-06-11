Anche un bimbo di 6 mesi tra le persone salvate e sbarcate a Pozzallo

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di Giada Drocker – C’era anche un bimbo di sei mesi tra i 16 minori (tra loro sei giovanissime), accolti in banchina a Pozzallo. Sono arrivati a bordo della nave Aurora Sar, della ong tedesca Sea Watch. Il piccolo è stato trasferito assieme alla mamma al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica per accertamenti. Anche una donna ha avuto necessità di un approfondimento medico e per questo è stata trasferita in ospedale. Lo sbarco si è concluso intorno alle 18; in tutto 76 i migranti che sono stati trasferiti all’hot spot, dopo il doppio controllo medico a cura dell’Usmaf – sanità marittima – con il team del medico Vincenzo Morello, e della Azienda sanitaria provinciale con il medico Angelo Gugliotta. I migranti, 45 uomini, 15 donne e 16 minori vengono da Somalia, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Niger, Ghana, Sudan, Ciad e Mali. In banchina il personale della Protezione civile, della fondazione Migrantes e della Croce rossa italiana.

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