Anche Ragusa celebra “il Giorno del Dono”. Appuntamento il 4 ottobre

Il 4 ottobre, il CSVE – Centro di Servizio per il Volontariato Etneo celebra in Sicilia il Giorno del Dono, un’iniziativa che coinvolge studenti e volontari in attività di sensibilizzazione sul valore del dono e dell’impegno civico. L’evento, parte di una più ampia celebrazione nazionale, vedrà la partecipazione di quattro scuole in altrettante province siciliane: Giarre (CT), Noto (SR), Ragusa e Nicosia (EN). A Ragusa, l’evento si terrà presso l’IIS “G.B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi”.

L’obiettivo della giornata è promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato tra i giovani, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con volontari esperti e di riflettere sull’importanza del dono. La mattina sarà dedicata ai “Villaggi del Dono”, dove studenti e volontari potranno esplorare diverse attività legate al volontariato, dalla protezione civile alla donazione di sangue.

Alle 11.30, le scuole saranno collegate in diretta su Sestarete (canale 81 del Digitale Terrestre) per il talk show “Volontank”, un momento di scambio e condivisione tra studenti, volontari e istituzioni su temi legati al volontariato e al bene comune. L’evento coinvolgerà circa 1500 studenti, 200 volontari e 50 enti del terzo settore.

La Giornata del Dono, istituita nel 2015, è una ricorrenza volta a diffondere la cultura del dare senza aspettarsi nulla in cambio, e il CSVE, attivo dal 2000, promuove costantemente questi valori nelle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

