Anche bimbi piccolissimi nello sbarco di stanotte a Pozzallo

C’erano anche tra donne e molti bambini, alcuni molto piccoli, tra le.persone che sono state salvate dalla ong Aurora Sar in mare aperto, a circa 60 miglia a est di Sfax, città della Tunisia. I più piccoli, un maschietto e una femminuccia, hanno appena 1 e 3 anni. Quarantotto persone in tutto, 31 uomini, 3 donne e il resto minori.

Nella notte lo sbarco autorizzato a Pozzallo. Bagnati e infreddoliti, dopo il doppio controllo medico, a bordo della Aurora Sar con l’equipe dell’Usmaf guidata dal medico del porto, Vincenzo Morello e in banchina con l’Asp e il team del medico Angelo Gugliotta, sono stati trasferiti tutti all”hot spot di Pozzallo. Molti i casi di scabbia, motivo per il quale la nave prima di ripartire dovrà sanificare gli ambienti e amche due ustioni per le quali non è stato necessario ricovero ospedaliero. Le nazionalità di provenienza dichiarate sarebbero Sudan, Nigeria, Somalia, Ciad, Eritrea, Etiopia, Sud Sudan e Mali.

Foto: repertorio

