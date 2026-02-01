Anche a Ragusa nasce il Comitato del No alla riforma della giustizia. Ecco perché

Anche a Ragusa prende forma il fronte del No alla riforma della giustizia.

È in programma giovedì 5 febbraio alle ore 18, presso la Libreria Flaccavento in piazza Matteotti, la conferenza stampa di presentazione del Comitato “Giusto dire NO”, nato in vista del referendum sulla giustizia con l’obiettivo di informare i cittadini e difendere i principi costituzionali.

L’incontro pubblico segnerà ufficialmente l’avvio del Comitato sul territorio ibleo e rappresenterà un primo momento di confronto aperto alla cittadinanza sui contenuti della riforma e sulle ragioni che hanno portato alla nascita del coordinamento locale.

I relatori e le voci del Comitato

Alla conferenza stampa interverranno rappresentanti del mondo della magistratura, dell’avvocatura e della società civile:

Antonio Pianoforte , giudice civile presso il Tribunale di Ragusa

, giudice civile presso il Tribunale di Ragusa Gaetano Dimartino , giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Ragusa

, giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Ragusa Ottavia Polipo , sostituto procuratore presso la Procura di Ragusa

, sostituto procuratore presso la Procura di Ragusa Vittorio Avveduto , referente di Libera per la provincia di Ragusa

, referente di Libera per la provincia di Ragusa Antonino Landro , rappresentante del Comitato Avvocati per il NO

, rappresentante del Comitato Avvocati per il NO Vito Piruzza, rappresentante del Comitato Società Civile per il NO

Un parterre ampio e articolato, che intende offrire alla comunità iblea un punto di vista plurale e qualificato su una riforma che incide profondamente sull’assetto della giustizia e sull’equilibrio dei poteri.

Le ragioni del “No” e la difesa della Costituzione

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le motivazioni che hanno portato alla nascita del Comitato “Giusto dire NO”, con particolare attenzione agli effetti che la riforma potrebbe avere sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura, nonché sulle garanzie costituzionali.

Il Comitato si propone di svolgere un’attività di informazione e sensibilizzazione, rivolta non solo agli addetti ai lavori ma all’intera cittadinanza, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole al referendum.

Un programma di iniziative sul territorio

Durante la conferenza stampa sarà presentato anche il programma degli appuntamenti previsti nella provincia di Ragusa, pensati per illustrare nel dettaglio le posizioni del Comitato e aprire spazi di confronto pubblico sui temi della giustizia e della Costituzione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che mira a riportare il dibattito su un piano di merito, lontano da semplificazioni, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà del territorio.

Un invito alla partecipazione

L’incontro di giovedì 5 febbraio è aperto alla cittadinanza e rappresenta un primo momento di confronto pubblico su una riforma destinata ad avere effetti rilevanti sul funzionamento dello Stato di diritto.

Con la nascita del Comitato “Giusto dire NO”, anche Ragusa entra ufficialmente nel dibattito nazionale sul referendum sulla giustizia, rivendicando il diritto – e il dovere – di una scelta informata e consapevole.

