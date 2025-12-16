Ance Sicilia, Gianluca Zaccaria nuovo presidente dei Giovani Imprenditori

Gianluca Zaccaria, esponente di Ance Ragusa, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. Succede a Marco Colombrita e guiderà il gruppo in una fase cruciale per il settore delle costruzioni, chiamato a rispondere alle sfide della transizione ecologica, della direttiva europea “Case Green” e delle politiche per il diritto alla casa.

La nuova squadra di vertice è composta dai vicepresidenti Ludovico Porto (Ance Catania), con delega alla comunicazione, formazione manageriale e relazioni esterne; Giacomo Scancarello (Ance Palermo), delegato a innovazione, digitalizzazione e formazione tecnica; Francesco Castrovinci (Ance Messina), con delega alla transizione ecologica e alla rigenerazione del costruito; e Vito Lo Scrudato (Ance Agrigento), responsabile dei rapporti territoriali e della coesione associativa.

Zaccaria è amministratore di diverse società del Gruppo Zaccaria, attive su scala nazionale e specializzate in opere pubbliche, infrastrutture strategiche, gestione immobiliare e turistica, oltre che nello sviluppo di nuove tecnologie per l’edilizia sostenibile e l’impiantistica avanzata. Un profilo imprenditoriale che guarda all’innovazione come leva di sviluppo economico e sociale.

«Per guardare al futuro – afferma Gianluca Zaccaria – la Sicilia ha bisogno di una rete infrastrutturale moderna ed efficiente, capace di connetterla rapidamente all’area del Mediterraneo e all’Europa, sia in termini di mobilità che di approvvigionamento energetico a basso costo. Ma servono anche metodologie che tutelino l’ambiente e mettano in sicurezza il territorio».

Il nuovo presidente dei Giovani di Ance Sicilia sottolinea come la vera sfida passi dalle città: «Occorrono aree urbane in grado di creare relazioni fisiche, sociali e culturali tra centri e periferie, tra città e porti, tra aree produttive e luoghi di produzione delle materie prime».

Al centro del programma di Zaccaria c’è il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi di rigenerazione urbana, social housing e nuovi piani urbanistici che recepiscano la direttiva Ue “Case Green” e la priorità assegnata dalla Politica di Coesione alle politiche dell’abitare, per aumentare la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili.

«Il Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia – conclude Zaccaria – sarà fortemente impegnato nell’elaborare strategie che, coniugando innovazione tecnologica e competenze professionali, si traducano in proposte concrete per rilanciare il settore delle costruzioni in direzione della sostenibilità e della massima accessibilità al diritto alla casa».

