Amichevole Modica-Messina il 13 agosto

Sarà domani, 13 agosto, alle 17.30, la prima amichevole stagionale del Modica nel suo stadio. I rossoblù di Giancarlo Betta, affrontano il Messina -la ‘seconda’ squadra siciliana- che giocherà la prossima serie C, allenata da Gaetano Auteri e con la guida manageriale di Marcello Pitino.

Il campionato di Eccellenza, girone B, per la stagione 2022/2023 comincia la prima domenica di settembre, il 4, con gare alle 16.



In attesa della stesura del calendario, ieri sono state ufficializzate le 16 squadre inserite nel girone B del massimo campionato dilettantistico regionale. Il Modica, affronterà altre tre squadre della provincia di Ragusa -Ispica, Comiso e Santa Croce- rinnoverà il duello che ha caratterizzato lo scorso campionato di Promozione, vinto in volata sul Mazzarrone che è stato ripescato in quinta serie, scenderà in campo contro avversarie storiche dei rossoblù come Siracusa, Leonzio, Nuova Igea ma anche Milazzo e Palazzolo contro cui spesso ha giocato e vinto sfide fondamentali in campionati anche di categoria superiore, tornerà a giocare, dopo 50 anni, contro il Taormina e affronterà autentiche novità nel suo percorso come lo Jonica, il Nebros, il Real Siracusa, la Rocca Acquadolcese -contro cui ha giocato solo in coppa- oltre l’Acicatena, squadra già affrontata anche in un passato più recente.



La prima ufficiale della stagione, sarà nella Coppa Italia di categoria che comincia domenica 28 agosto e che vedrà il Modica in campo e in trasferta alle 16, contro il Santa Croce. Ritorno al ‘Barone’, mercoledì 7 settembre, sempre alle 16