Ambulanza si ribalta sulla A19: due operatori feriti, ricoverati a Enna ma non sono in pericolo di vita

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Momenti di paura nella notte lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, dove un mezzo della Seus – Centrale Operativa del Modulo Regionale Maxiemergenze è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il mezzo, impegnato nel rientro da un servizio operativo, si è ribaltato al chilometro 131 in direzione Catania, circa due chilometri dopo lo svincolo di Mulinello.

L’incidente ha provocato il blocco temporaneo della circolazione. Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, l’autostrada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato. Dopo gli interventi di emergenza, la carreggiata è stata riaperta e la circolazione è tornata regolare.

Due operatori Seus soccorsi e ricoverati in codice rosso

A bordo del mezzo viaggiavano due operatori della Seus, Mario e Santina, immediatamente soccorsi dopo il ribaltamento del veicolo.

Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’Ospedale Umberto I di Enna, dove sono stati ricoverati e sottoposti alle cure del personale sanitario. Secondo l’aggiornamento ufficiale diffuso dalla Seus, le loro condizioni sono costantemente monitorate, ma fortunatamente non risultano in pericolo di vita.

L’azienda ha deciso di fornire un aggiornamento pubblico per rassicurare colleghi, familiari e cittadini e per evitare il diffondersi di informazioni non confermate.

La vicinanza della Seus: “Pensiero rivolto a Mario e Santina”

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, ha espresso la vicinanza dell’intera struttura ai due operatori coinvolti nell’incidente e alle loro famiglie.

“Mario e Santina stavano rientrando da un servizio operativo svolto al servizio della collettività – ha dichiarato Castro –. Oggi ogni nostro pensiero è rivolto esclusivamente a loro e alle rispettive famiglie, che abbiamo prontamente contattato e che continuiamo ad aggiornare costantemente sulle loro condizioni”.

Il presidente ha sottolineato il momento di apprensione vissuto dall’intera famiglia Seus, augurando ai due colleghi una pronta guarigione e il ritorno al più presto alla vita quotidiana accanto ai propri cari.

“A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta SEUS desidero esprimere la nostra più sincera vicinanza e l’augurio di una pronta e completa guarigione”, ha aggiunto Castro, ricordando la professionalità e lo spirito di servizio che caratterizzano quotidianamente il lavoro degli operatori.

La Seus ha inoltre espresso gratitudine ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale, ai colleghi intervenuti sul luogo dell’incidente e al personale sanitario dell’Ospedale Umberto I di Enna.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata