Incendio sulla collina dell’Itria a Modica, intervento dei Vigili del Fuoco: in fumo sterpaglie

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Momenti di apprensione ieri sera sulla collina dell’Itria, dove un incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica.

Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno interessato un’area di sterpaglie, facendo scattare l’allarme tra i residenti della zona, preoccupati per la vicinanza del rogo alle abitazioni.

La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta tempestivamente riuscendo a circoscrivere e spegnere l’incendio prima che potesse propagarsi ulteriormente. Grazie al rapido intervento, le fiamme non hanno raggiunto le case e non si registrano danni a persone o abitazioni.

Nelle ore successive all’episodio sono circolate indiscrezioni secondo cui il rogo sarebbe stato provocato dall’utilizzo di fuochi d’artificio da parte di alcuni giovani che stavano festeggiando nella zona. Una ricostruzione che, allo stato attuale, non trova conferma da parte dei Vigili del Fuoco, che mantengono il massimo riserbo sulle cause dell’incendio, tuttora oggetto di accertamenti.

L’episodio riporta comunque l’attenzione sul rischio incendi in questi giorni caratterizzati da temperature elevate e vegetazione particolarmente secca, condizioni che favoriscono la rapida propagazione delle fiamme anche a partire da piccoli focolai.

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