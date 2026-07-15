Il mistero dell’aggressione a Vittoria: pestato per una manovra stradale contestata?

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Ormai è quasi certo: l’auto ritrovata alla periferia di Vittoria, in direzione di Acate e il ferimento dell’uomo con il volto fracassato ricoverato in ospedale a Vittoria sono collegati. L’aggressione all’uomo, pare colpito con una spranga, si sarebbe verificato a un incrocio: un incontro occasionale, una manovra non gradita, la rabbia accecante che si accende nel volto di un uomo che reagisce con violenza. Sarebbero questi gli ingredienti di una vicenda sconcertante: un’aggressione, un ferimento, mai come stavolta nato per futili motivi.

La Polizia, che conduce le indagini, ha già alcuni elementi in suo possesso e potrebbe chiudere presto il cerchio delle indagini. Nell’auto abbandonata sono state trovate tracce di sangue e altri elementi al vaglio della Polizia scientifica. Il sangue dovrebbe appartenere alla vittima, colpito con forza dal suo aggressore.

Ad Acate, c’è grande sconcerto per l’accaduto: la vittima è molto conosciuto e stimato, una persona dedita alla famiglia e al lavoro. Il gesto nei suoi confronti non sarebbe stato premeditato, ma frutto di una situazione estemporanea, di un’arrabbiatura sfociata in un gesto violento. E l’uomo sarebbe stato al posto sbagliato nel momento sbagliato, pagando a caro prezzo. La vittima, con un trauma cranico e una frattura al volto, è stato soccorso e portato in ospedale. Lì si trova ricoverato nel reparto di Neurologia.

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