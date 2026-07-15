Estate ragusana: luglio così così. Sperando nel “tutto esaurito”

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In attesa del picco agostano delle ferie dei lavoratori, dai dati pubblicamente disponibili e dalle offerte ancora presenti sui principali portali emerge un mercato turistico più vivace rispetto all’inizio dell’estate 2025, sostenuto soprattutto dal miglioramento dei collegamenti aerei. Non sembra però esserci, almeno in modo uniforme lungo tutta la costa, una situazione di piena occupazione: anche per la seconda metà di luglio restano camere e appartamenti prenotabili, spesso con offerte last minute.

La valutazione deve essere considerata una fotografia del mercato online, non un dato definitivo sulle presenze. Booking, Airbnb, Expedia e gli altri portali non rendono pubblico lo storico completo delle disponibilità: un alloggio che non compare può essere prenotato, chiuso alla vendita oppure commercializzato attraverso altri canali.

Inizio senza pressione

La prima parte della stagione sembra essere partita senza particolare pressione sui prezzi. Il passaggio tra giugno e luglio ha però prodotto un aumento evidente delle tariffe, soprattutto nelle località più conosciute e nei fine settimana. Il segnale più interessante arriva dai trasporti. Per l’aeroporto di Comiso erano previsti circa 139.500 passeggeri tra giugno e settembre 2026, contro poco più di 50.000 nello stesso periodo del 2025: una crescita potenziale vicina al 178%. Nei primi quattro mesi dell’anno lo scalo aveva già superato gli 81.000 passeggeri, con aprile in forte aumento sul 2025. Anche Catania, principale porta d’ingresso per il turismo del Sud-Est siciliano, prevede oltre 5,3 milioni di passeggeri tra giugno e settembre, il 6,7% in più rispetto all’estate precedente. Questi numeri non corrispondono automaticamente a pernottamenti nella provincia di Ragusa, ma indicano un bacino di visitatori potenziali decisamente più ampio rispetto allo scorso anno.

Marina di Ragusa resta la località più cara

Marina di Ragusa continua a guidare il mercato per numero di alloggi, notorietà e prezzi richiesti. Le rilevazioni pubblicate da Trivago indicano per luglio 2026 una tariffa alberghiera media intorno a 188 euro a notte, con una fascia molto ampia, indicativamente compresa tra 143 e 436 euro. La media generale annuale risulta più bassa, intorno a 126 euro, mentre agosto si conferma il mese più costoso.

Il dato mostra un aumento stagionale consistente rispetto a giugno, ma non necessariamente una completa saturazione. Sui portali continuano infatti a comparire alberghi, B&B, residence e numerose case vacanza disponibili anche a luglio. Booking presenta ancora una scelta articolata di appartamenti e strutture ricettive, mentre Airbnb conserva un’offerta molto ampia, comprese abitazioni fronte mare e ville.

La facile lettura è quella di un mercato a due velocità: gli immobili centrali, vicini alla spiaggia, con parcheggio, terrazza o piscina tengono prezzi elevati; gli alloggi periferici o meno attrezzati devono competere maggiormente sul prezzo.

Pozzallo: prezzi più contenuti e buona disponibilità

A Pozzallo il mercato appare più accessibile. Skyscanner rileva per luglio un prezzo indicativo di circa 140 euro a notte, con camere negli alberghi a tre stelle intorno a 133 euro e offerte più economiche da circa 92 euro. Per i quattro stelle la media indicata è vicina a 132 euro.

Per il prossimo fine settimana risultano ancora offerte, come una camera con colazione in una struttura sul mare a 132 euro, tasse comprese.

Booking elenca complessivamente centinaia di strutture e alloggi nell’area di Pozzallo, comprendendo hotel, B&B, appartamenti e resort nell’immediato entroterra. Anche in questo caso la presenza di molte soluzioni prenotabili suggerisce una domanda discreta, ma non un esaurimento dell’offerta. Pozzallo sembra quindi attirare soprattutto famiglie e visitatori interessati a soggiorni più lunghi, mantenendo prezzi mediamente inferiori a Marina di Ragusa.

Punta Secca, Caucana e Casuzze: offerta più rigida

Nella fascia compresa tra Punta Secca, Caucana e Casuzze il numero delle strutture alberghiere è limitato e prevalgono appartamenti, villette e locazioni brevi. Le tariffe possono quindi oscillare fortemente in base alla distanza dal mare e al numero di posti letto.

Booking indica per Punta Secca offerte alberghiere e para-alberghiere a partire da circa 109 euro, ma spesso i risultati comprendono anche strutture situate nei centri vicini.

In queste località la disponibilità residua non va interpretata necessariamente come debolezza: molte abitazioni vengono affittate direttamente, tramite agenzie locali o attraverso clienti abituali e non appaiono nei grandi portali.

Donnalucata, Sampieri e Marina di Modica

La costa sciclitana e modicana presenta un’offerta frammentata, dominata dalle case vacanza. Sampieri e Marina di Modica dispongono anche di resort e strutture di fascia medio-alta, capaci di intercettare una clientela diversa rispetto agli appartamenti tradizionali.

La presenza di offerte promozionali per nuove aperture o di sconti fino al 25% per prenotazioni effettuate entro metà luglio rappresenta un segnale da osservare. Una promozione può servire a lanciare una nuova struttura, ma può anche indicare la necessità di accelerare le vendite nelle settimane centrali della stagione.

Non ci sono elementi sufficienti per parlare di crisi. La disponibilità ancora visibile suggerisce però che, soprattutto negli alloggi con prezzi più elevati, il turista mantiene una notevole capacità di scelta.

Il confronto con giugno 2026

Rispetto alla seconda metà di giugno, la situazione attuale mostra: prezzi sensibilmente più alti, soprattutto a Marina di Ragusa; una riduzione delle soluzioni più economiche e meglio posizionate; la disponibilità ancora significativa negli appartamenti di fascia media; maggiore pressione nei fine settimana rispetto ai giorni feriali; persistenza di offerte e promozioni last minute.

L’aumento delle tariffe non prova da solo che siano aumentate le prenotazioni: i proprietari possono alzare i prezzi in previsione della domanda. Tuttavia, insieme alla diminuzione delle sistemazioni più convenienti e alla crescita dei flussi aeroportuali, costituisce un segnale moderatamente positivo.

Il confronto con il 2025

L’estate 2025 era partita con forti preoccupazioni. All’inizio di luglio Confimprese Ragusa aveva denunciato per giugno un calo delle presenze che, secondo le proprie rilevazioni, arrivava al 50% rispetto all’anno precedente. Si trattava di una stima associativa, non di un dato statistico definitivo, ma descriveva una stagione inizialmente molto debole.

Nel 2026 il quadro generale nazionale è più favorevole. Le previsioni Isnart-Istat per luglio e agosto indicano una crescita media delle presenze del 4,6% rispetto al 2025, sostenuta soprattutto dagli stranieri, attesi in aumento dell’8,3%. Il 24,5% delle imprese turistiche dichiarava prenotazioni superiori allo scorso anno e il 45% una sostanziale stabilità.

Per la costa ragusana non sono ancora disponibili dati ufficiali completi riferiti a giugno e luglio 2026. Il confronto può quindi essere formulato solo in termini indicativi: l’avvio di quest’anno appare migliore rispetto alla partenza difficile del 2025, grazie soprattutto ai collegamenti aerei, ma non emerge ancora un boom generalizzato.

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