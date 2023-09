Ambiente: lavoratori McDonald’s in campo a Ragusa e Vittoria per pulire i quartieri

In un’epoca in cui la sostenibilità e la cura dell’ambiente sono diventate priorità globali, McDonald’s Italia si è unita alla lotta contro il littering, l’abbandono incontrollato dei rifiuti nell’ambiente, attraverso l’iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente”. Questo programma nazionale, realizzato in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, si propone di coinvolgere cittadini, volontari e comunità locali nella riqualificazione di parchi, strade, spiagge e piazze dei comuni italiani. Tappe anche a in provincia di Ragusa, a Vittoria e Ragusa.

La situazione è particolarmente critica nelle aree di condivisione delle comunità, come parchi e spiagge, dove la densità di rifiuti abbandonati è allarmante. Secondo recenti indagini di Legalmente, nei parchi italiani si possono trovare in media sei rifiuti per metro quadro, mentre sulle spiagge questa cifra sale a oltre otto rifiuti ogni metro.

“Le giornate insieme a te per l’ambiente”

L’iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente” è stata lanciata da McDonald’s Italia nel 2022 e ha coinvolto più di 6.000 volontari in oltre 150 tappe, durante le quali sono state raccolte oltre 18 tonnellate di rifiuti abbandonati. Quest’anno, l’iniziativa è stata patrocinata dai comuni di Vittoria e Ragusa.

L’evento si è svolto oggi 28 settembre a Vittoria mentre domani 29 settembre, toccherà a Ragusa, con ritrovo presso il McDonald’s in viale delle Americhe alle ore 10:00. A Vittoria, l’attività di riqualifica si è concentrata nella zona adiacente via Pozzo Bollente e via Generale Cascino, mentre a Ragusa, ci si concentrerà su viale delle Americhe, via Togliatti e via G. Deledda.

McDonald’s e la Sostenibilità

Il fenomeno del littering rappresenta una minaccia crescente per l’ambiente e il benessere delle comunità locali. Gettare un rifiuto a terra può avere conseguenze devastanti, dal momento che gli oggetti abbandonati possono persistere nell’ambiente per periodi che variano dai tre mesi per quelli di carta fino a un secolo per quelli in plastica. In Italia, si stima che oltre 500.000 tonnellate di plastica non vengano raccolte ogni anno, aumentando ulteriormente la pressione sull’ambiente.

L’iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente” è solo una delle molte azioni intraprese da McDonald’s Italia in termini di sostenibilità ambientale. L’azienda ha adottato una serie di misure per ridurre l’impatto ambientale dei suoi ristoranti, tra cui l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili e l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors.

Inoltre, McDonald’s collabora attivamente con Comieco per sviluppare un nuovo sistema di packaging in carta riciclabile. L’azienda si è anche impegnata in una campagna di sensibilizzazione per educare i consumatori sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti nei ristoranti.