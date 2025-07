Altro che divano e TikTok: questi giovani vogliono cambiare Modica. Ecco come

MODICA – Ha preso ufficialmente il via “Voglio Dire”, il nuovo progetto gratuito rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni promosso dall’associazione ATOS in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modica, con il sostegno della Regione Siciliana e del Dipartimento Politiche Giovanili.

Un percorso innovativo che ha l’ambizione di trasformare i giovani da semplici fruitori in protagonisti attivi del cambiamento, attraverso esperienze concrete di partecipazione e creatività.

Le tre anime del progetto offrono un ventaglio di esperienze ad alto impatto:

“Abbiamo incontrato le ragazze e i ragazzi che hanno aderito alle tre aree tematiche del progetto: Teen Spirit, Dire Verde e Dire a Tutti – spiega l’assessore Samuele Cannizzaro –. È stato un momento prezioso di ascolto e condivisione, da cui è già nato un primo calendario di attività. ‘Voglio Dire’ non è solo un progetto: è un laboratorio aperto di idee, dove i giovani possono mettersi in gioco e costruire un’idea diversa di città.”

L’iniziativa ha già fatto registrare una buona risposta di partecipazione. E le iscrizioni sono ancora aperte: chiunque abbia tra i 18 e i 35 anni può compilare il modulo online disponibile sul sito www.atoserviziocivile.it/voglio-dire

“Crediamo in una città dove i giovani non siano solo spettatori, ma veri costruttori del presente e del futuro – conclude Cannizzaro –. ‘Voglio Dire’ è il primo passo in questa direzione. Ora tocca a loro”.