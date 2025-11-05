Allarme truffe in provincia di Ragusa: falsi sms del Cup Asp e messaggi ingannevoli per gli anziani

Allarme truffe in provincia di Ragusa: falsi SMS CUP e messaggi ingannevoli contro gli anziani

L’ASP e la CGIL lanciano un appello congiunto alla massima attenzione

L’ASP di Ragusa lancia un forte allarme sui messaggi truffa che in questi giorni stanno circolando sui telefoni cellulari di molti cittadini, spacciandosi per comunicazioni ufficiali del sistema sanitario.

I falsi SMS, spesso inviati da numeri registrati come “CUUP” o simili, invitano a contattare numeri come 899…. per presunte “comunicazioni sanitarie urgenti”. In realtà, si tratta di numeri a pagamento che nulla hanno a che fare con il CUP regionale o con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

L’Asp mette in guardia:

Non rispondere agli SMS , ma cancellarli immediatamente;

, ma cancellarli immediatamente; Non chiamare i numeri indicati , poiché si rischiano addebiti elevati o la perdita del credito telefonico ;

, poiché si rischiano ; Segnalare l’accaduto alla Polizia Postale o alle Forze dell’Ordine.

“L’Asp di Ragusa contatta i cittadini esclusivamente tramite canali ufficiali” — è la precisazione diffusa dall’azienda sanitaria, che invita tutti alla prudenza e alla verifica delle fonti prima di compiere qualsiasi azione.

CGIL e Federconsumatori: “Trappole sempre più sofisticate, anziani nel mirino”

A unirsi all’allarme è anche la CGIL di Ragusa, insieme allo SPI CGIL (il sindacato dei pensionati) e alla Federconsumatori provinciale, che denunciano una crescente ondata di truffe mirate in particolare agli anziani.

Molti messaggi, infatti, imitano comunicazioni di enti pubblici o di servizi di assistenza fiscale, come il Caaf, invitando a “contattare con urgenza” numeri a pagamento del tipo 899, 893 o 892. Tra i testi segnalati:

“Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Caaf Centro Assistenza Informativa al numero 899021263 o 89342258 per comunicazioni che la riguardano”.

Secondo Saro Denaro, segretario generale dello SPI CGIL Ragusa, “si tratta di vere e proprie trappole studiate per sfruttare la fiducia e la vulnerabilità delle persone più fragili. È fondamentale non rispondere, non richiamare e segnalare subito ogni episodio ai nostri sportelli”.

La coordinatrice provinciale della Federconsumatori Ragusa, Stefania Serra, aggiunge che “le truffe telefoniche stanno diventando sempre più sofisticate, imitando il linguaggio e i loghi di enti pubblici per sembrare autentiche”.

Il segretario provinciale della CGIL Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, ricorda infine che “questi raggiri fanno leva sull’ansia e sull’urgenza. Bisogna fermarsi, non agire d’impulso e rivolgersi subito ai nostri uffici”.

Un fronte comune contro le truffe

La CGIL, insieme allo SPI e alla Federconsumatori, rinnova il proprio impegno nella tutela dei cittadini e dei consumatori, attraverso campagne di sensibilizzazione, sportelli informativi e azioni di supporto diretto alle vittime di frodi e raggiri digitali.

Chiunque abbia ricevuto SMS sospetti o subito tentativi di truffa può rivolgersi alle sedi CGIL e Federconsumatori della provincia di Ragusa o consultare i canali ufficiali online delle organizzazioni.

© Riproduzione riservata