Allarme avvelenamenti di animali a Donnalucata: indagini in corso della Polizia locale

Cresce la preoccupazione tra i cittadini per una serie di segnalazioni riguardanti possibili casi di avvelenamento di cani nelle aree pubbliche del territorio ibleo. A Donnalucata, nel lungomare di levante, la Polizia locale di Scicli ha avviato approfondite indagini dopo le denunce di alcuni proprietari di animali e di un’associazione animalista per la morte sospetta di due cani nel quartiere.

Le verifiche finora non hanno portato alla scoperta di esche contenenti sostanze velenose, né sono stati rinvenuti bocconi sospetti nelle zone ispezionate dagli agenti. Tuttavia, per precauzione e a tutela della salute degli animali, sono stati affissi cartelli di avvertimento nei punti più frequentati per le passeggiate con i cani. I cartelli invitano i proprietari a prestare massima attenzione e a segnalare immediatamente qualsiasi elemento o comportamento sospetto alla Polizia municipale, che mantiene alta l’attenzione sugli episodi e prosegue le indagini.

L’allerta non riguarda soltanto Donnalucata. Anche a Comiso nelle ultime settimane si sono registrati casi simili, con lamentele di residenti per presunti avvelenamenti di cani nella zona tra via Keplero e via Maggiore Algieri. Diverse segnalazioni provenienti da centri veterinari parlano di animali trovati in condizioni gravi o deceduti, alimentando lo sconcerto della popolazione e stimolando le autorità locali ad attivare verifiche e sopralluoghi per chiarire natura e cause degli eventi e per stabilire se si tratti di gesti volontari o di incidenti legati a negligenza o a sostanze pericolose presenti nell’ambiente.

Le autorità ribadiscono l’importanza della collaborazione da parte della cittadinanza: chiunque noti bocconi sospetti, animali in difficoltà o comportamenti anomali è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o i servizi veterinari. Nel frattempo continua l’attività di monitoraggio da parte della Polizia locale per tutelare la sicurezza di animali domestici e cittadini, con un occhio di riguardo alle aree più frequentate per le passeggiate quotidiane.

© Riproduzione riservata