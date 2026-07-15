Alla Volley Modica arriva il talento di Giacomo Piovan

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L’Avimec Modica continua a costruire il roster in vista della stagione 2026/2027 e mette a segno un nuovo colpo all’insegna della linea verde. La società della Contea ha infatti ufficializzato l’arrivo di Giacomo Piovan, giovane palleggiatore padovano classe 2006 chiamato a vestire la maglia dei “Galletti” nel prossimo campionato di Serie A3.

Un innesto che conferma la volontà del club modicano di puntare su atleti di prospettiva, capaci non solo di rappresentare il futuro della squadra, ma anche di offrire un contributo immediato sul campo.

Piovan approda a Modica dopo l’esperienza con Vibo Valentia

Alto 191 centimetri, Piovan arriva in Sicilia dopo una stagione importante disputata in Serie B con la maglia della Tonno Callipo Vibo Valentia, esperienza che gli ha permesso di misurarsi con un campionato competitivo e di acquisire maggiore maturità tecnica e tattica.

Il giovane regista padovano ha dimostrato di possedere qualità e personalità sufficienti per affrontare una nuova sfida: il salto nella Serie A3 rappresenterà per lui il primo confronto con la pallavolo professionistica, un passaggio fondamentale nel suo percorso di crescita.

Prima dell’esperienza calabrese, Piovan ha completato la propria formazione nelle giovanili della Kioene Padova, una delle realtà più importanti del panorama pallavolistico italiano, disputando i campionati Under 17 e Under 19.

Un giovane talento pronto a crescere con i “Galletti”

L’arrivo di Piovan si inserisce nel progetto tecnico dell’Avimec Modica, che punta a creare un gruppo competitivo valorizzando anche giovani atleti desiderosi di migliorarsi quotidianamente in palestra.

Per il palleggiatore veneto la stagione alle porte sarà un banco di prova importante, ma anche una grande opportunità per affinare le proprie caratteristiche e confrontarsi con un livello di gioco superiore.

La società modicana conta sulle sue qualità tecniche, sulla sua capacità di lettura del gioco e sulla voglia di mettersi in gioco in una realtà ambiziosa come quella della Contea.

Piovan: “A Modica tanta voglia di lavorare e fare bene”

Grande entusiasmo nelle prime parole del nuovo acquisto dell’Avimec Modica, che ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club siciliano.

“Sono contentissimo di iniziare un’altra esperienza lontano da casa, in una bella città come Modica e in un campionato di Serie A che affronterò per la prima volta – ha spiegato Giacomo Piovan –. Spero di riuscire a disputare con i miei nuovi compagni una buona stagione e soprattutto di costruire un bel gruppo”.

Il giovane palleggiatore ha poi sottolineato l’impressione positiva avuta durante il primo confronto con coach Distefano: “Ho capito che all’Avimec Modica c’è tanta voglia di lavorare in palestra e di puntare a far bene in campionato”.

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